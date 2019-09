Formazione da decifrare

Gasperini è al debutto dell’Atalanta in Champons: “Un’emozione positiva. E’ qualcosa che ci siamo conquistati con un campionato straordinario. Siamo molto felici di questo traguardo. Poi ci sono le partite, questa è la prima. C’è anche un po’ di curiosità. Sappiamo che il livello della Champions è superiore a quello di qualsiasi altra competizione. Abbiamo curiosità e fiducia, vogliamo vedere quello che siamo capaci di fare”. L’allenatore assaggiò appena la coppa più importante con l’Inter: si è poi rifatto con gli interessi: “Non ho rivincite da prendermi. Prevale la curiosità di confrontarsi con le migliori d’Europa. La soddisfazione è stata grandissima a maggio e d’estate, per il nostro grande campionato, in cui siamo arrivati dietro soltanto a Juventus e Napoli. Ora ci sono le partite e vogliamo giocarcele. Le alte temperature ci son o per tutti, noi ci prepariamo da luglio anche per questa manifestazione. Vogliamo il massimo. L’ambiente caldo del Maksimir? Siamo abituati ai grandi stadi, un po’ di esperienza l’abbiamo accumulata. Conta il confronto sul campo, è lì che si decide. Fermo restando che questa prima giornata è importante per tutti, non decisiva”.

Sugli undici da schierare Gasperini non si sbottona: “Muriel si è allenato regolarmente, quello di Genova era un infortunio di piccola entità. Ho fiducia che possa essere disponibile. Abbiamo sette partite in ventuno giorni, impiegheremo un po’ tutti”. Il croato Pasalic, che con la maglia dell’Hajduk segnò una doppietta alla Dinamo, è tra quelli apparentemente in ballottaggio: “Sta avendo un’evoluzione notevole e spero che la prosegua, anche per la sua Nazionale. La rivalità tra Spalato e Zagabria la conosciamo. Speriamo che possa fare gol anche per l’Atalanta”. La cui presenza in Champions è in fondo la vittoria della meritocrazia: “I meriti li hanno un po’ tutti, qui. Siamo in girone in cui ci sono squadre che hanno vinto il loro campionato in Inghilterra, in Ucraina, in Croazia. Tutti meritano di stare qui Noi forse, rispetto ad altre società, abbiamo un bacino più piccolo e minori risorse. Probabilmente, in questo senso, il nostro merito è ancora maggiore”.

Scusate il ritardo

Gomez, il capitano argentino dell’Atalanta, ha inseguito a lungo la Champions, dopo averla accarezzata quando giocava in Ucraina col Kharkiv, prima di lasciare il Paese per la guerra. La ritrova a 31 anni: “E’ un po’ il destino. Da Catania sono andato via per giocare la Champions e per diverse situazioni non ho potuto farlo. Sono ripartito dall’Italia. Ai miei compagni più giovani ho ricordato che l’Atalanta, prime che arrivasse il mister, giocava al massimo per un campionato tranquillo. La svolta l’ha data lui e adesso siamo qui. Quando giocherò in Ucraina contro lo Shakhtar, sarà particolarmente emozionante. Da adesso in poi cercheremo di fare quello che facciamo da tre anni in Italia: cercheremo di portare il nostro gioco e la nostra ideologia calcistica in Europa”. Il girone ha una favorita chiara: il Manchester City di Guardiola: “Sarà stimolante sfidarlo. E fino a quando non lo faremo, non potremo dire se siano più forti noi o loro”.

Dinamo all’italiana

Nella Dinamo Zagabria non mancano le vecchie conoscenze del calcio italiano. L’allenatore Nenad Bjelica ha lasciato un ottimo ricordo allo Spezia, con cui raggiunse i play-off della serie B nel 2015. Il centravanti Bruno Petkovic ha vissuto sei anni non troppo gloriosi, dal 2012 al 2018, tra Catania, Varese, Reggiana, Entella, Trapani, Bologna e Verona, ma oggi è un punto di forza della Dinamo. Bjelica non fa pretattica sul centrocampista Moro, in dubbio per un recente infortunio: “Sta bene e può giocare”. Dell’Atalanta teme soprattutto un giocatore, lo sloveno Ilicic, che ha anche il passaporto croato: “E’ il più pericoloso: imprevedibile e spesso immarcabile”. Il più quotato della Dinamo, invece, è il ventunenne catalano Dani Olmo, che finora ha giocato 5 partite dei preliminari della Champions, ma soltanto 1 in campionato: “E’ normale, è arrivato un po’ in ritardo dopo l’estate. Probabilmente giocherà contro l’Atalanta”.

Bjelica, che 6 anni fa con l’Austria Vienna allenò in Champions, lancia un messaggio ai tifosi: “Servirà il massimo del supporto loro, come anche dell’impegno nostro. Pensiamo soltanto a questa prima partita e non alle altre 5 del girone. Siamo concentrati per vincere”. Petkovic, 25 anni appena compiuti, dopo il flop italiano ha presto trovato anche un posto nella Nazionale vicecampione del mondo, dove lo innesca il Pallone d’oro Modric: “Tra il campionato croato e quello italiano c’è differenza. Possiamo trovare tante scuse e tanti alibi sul perché io non sia riuscito a fare in Italia quello che faccio qui. Ma l’importante è che ora si veda il miglior Petkovic. Contro di noi l’Atalanta dovrà sudare. E se giochiamo come sappiamo, non possiamo perdere”.