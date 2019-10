Agnelli

Agnelli: “Tutti devono avere il sogno di vincere la Champions”

– Andrea Agnelli va avanti nel sottolineare la necessità di un cambiamento nella gestione delle competizioni europee per club. Il presidente della Juventus, recentemente rieletto al vertice dell’European Club Association (Eca), si sofferma in modo particolare sul format della Champions League. “Tutti devono pensare di poterla vincere – ha affermatonel corso della ‘Leaders Week’ a Londra in cui si incontrano i manager del mondo del calcio continentale – Se pensiamo alla fase a gironi della Champions League, tutti noi possiamo indovinare 15/16 squadre che si qualificheranno. Le prime due squadre classificate in ciascun gruppo sono probabilmente scritte. Vogliamo trovare sfide più interessanti”.

Il massimo dirigente bianconero ha poi approfondito il concetto. “Tutti devono avere il sogno di vincere la Champions League. Il sogno deve rimanere vivo. La sfida più grande è capire che tipo di piattaforma noi club vogliamo dare a noi stessi, nell’interesse di noi stessi, nei prossimi anni. Se troviamo un progetto che raccoglie il 70/80% del consenso, sarà un gran risultato”, ha aggiunto Agnelli auspicando un ampio supporto dei club nella direzione del cambiamento.

“Calcio femminile importante come quello maschile”

Il numero uno dell’Eca si è soffermato anche sulla crescita e sull’importanza del calcio femminile. “I club si stanno rendendo conto che il calcio delle donne è importante come quello degli uomini. Apre uno scenario completamente diverso in termini di pubblico, clienti e consumatori dell’industria del calcio”, le parole di Agnelli, che ha concesso una battuta pure sull’Inter, appena superata dalla Juve in campionato: “Una concorrente per lo scudetto, una squadra valida. Domenica è stata una bella partita. Se sono scontento del dominio della Juventus in Serie A? Non posso lamentarmi ma la gente vuole vedere davvero questo?”.