“Libertà, partecipazione, uguaglianza e universalismo sono i valori fondanti che ancor oggi stanno dentro quello che abbiamo definito ‘Il Quadrato delle tutele‘, scegliendolo come slogan per il 75° dell’Inca; quello stesso Quadrato scelto dalla Cgil, tanti anni fa, come simbolo della più qualificata organizzazione di rappresentanza degli interessi delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, dei giovani e dei disoccupati”. Così il presidente dell’Inca, Michele Pagliaro, ha ricordato questa mattina, nella sede della Cgil a Roma, i 75 anni del patronato.

