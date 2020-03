Cesare Cremonini, in un’intervista a La Stampa, ha parlato del suo prossimo tour estivo, a rischio per il Coronavirus: ecco le sue dichiarazioni.

Cesare Cremonini è pronto a partire per il suo tour negli stadi in questo 2020 in cui compie 40 anni. Purtroppo però a causa del Coronavirus anche il suo giro di concerti è oggi fortemente a rischio.

Di questo e altro ancora ha parlato l’artista bolognese in un’intervista a La Stampa. Ecco le sue dichiarazioni più importanti.

Cesare Cremonini: tour 2020 a rischio

L’ottimismo non deve mai mancare, specialmente quando si ha un’importante battaglia da vincere. Ma è indubbio che anche il tour negli stadi dell’ex Lunapop sia oggi più incerto che mai.

Spiega il cantautore: “Mi auguro che si possa fare, ma il momento è delicato. Dico solo che sarò felice di fare ciò che sarà deciso. L’egocentrismo va messo da parte: sta per nascre un mondo nuovo, teniamoci pronti“.

Secondo l’artista bolognese, alla fine di questa tremenda esperienza che stiamo vivendo ci saranno nuove abitudini che non scompariranno del tutto, come le lezioni a distanza. Sui concerti invece è più dubbioso: “Con una battuta, direi che anche se non sai chi è Mick Jagger, se torna dal vivo vai a vederlo; per altri basta lo streaming“.



Cesare Cremonini: la festa virtuale e il video di Giovane Stupida

Il 27 marzo Cesare compie 40 anni e ha ammesso di avere già in programma una festa. Ma virutale, ovviamente.

L’artista ha però deciso di farsi anche un altro regalo: la pubblicazione del video del suo nuovo singolo, Giovane stupida, girato in 3D a causa del Coronavirus.

Spiega Cremonini: “Ho iniziato a progettarlo quando il virus era lontano, ma già avevamo capito che non era il caso di usare le strade e le città, quindi abbiamo virato sul 3D per ricostruire le ambientazioni che avevamo previsto in esterno“.

Di seguito il lyric video della canzone: