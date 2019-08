Cesare Cremonini è pronto per registrare il nuovo album: il cantautore ha pubblicato un post sul suo account Instagram.

Cesare Cremonini è già al lavoro sul suo nuovo album di inediti. L’artista ha annunciato di non essere per nulla in vacanza in questo periodo, ma di essersi chiuso in studio per la fase di preproduzione del suo lavoro.

Come prova, ha pubblicato un post sul suo account Instagram, mostrandosi nello studio di registrazione bolognese che accompagna le sue creazioni.

Cesare Cremonini, nuovo album nel 2020: iniziano le registrazioni

“Sono immerso nelle acque cristalline del nuovo lavoro“, ha scritto su Instagram Cremonini. L’artista ha infatti annunciato di essere alle prese con gli ultimi giorni di preproduzione nei Mille Galassie Studio di Bologna.

E poi? Poi toccherà alle registrazioni delle ritmiche dei nuovi pezzi, che però verranno effettuate a Londra. Insomma, il periodo è di quelli caldissimi per Cesare, e non certo per le temperature. Chissà quali sorprese avrà ancora per noi il noto cantautore, ex leader dei Lunapop.

Intanto ecco il suo post:

Cesare Cremonini in tour nel 2020

In attesa di scoprire novità sul suo prossimo lavoro, per cui Cremonini aveva già chiesto ai fan di tenere alta l’aspettativa, l’artista bolognese già da diverse settimane ha reso note le prime date del suo prossimo tour negli stadi.

Un tour che partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 21 giugno 2020 e farà tappa a Milano, Padova, Torino, Firenze, Roma e Bari, prima di chiudersi all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 18 luglio. Una serie di concerti attesissimi e che scalderanno sicuramente la prima metà dell’estate 2020.

Non sappiamo ancora se saranno aggiunte altre date, ma quel che è certo è che mai come in questo periodo Cremonini sembra in vena di grandi sorprese. Non resta che rimanere sintonizzati e attendere novità.