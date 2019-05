Il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, “a seguito degli esiti dell’attività ispettiva condotta e del conseguente parere dell’Avvocatura dello Stato richiesto qualche settimana fa dal Mibac, ha richiesto al segretario generale di dare impulso alla direzione generale competente affinché intraprenda tutte le opportune azioni a tutela dell’amministrazione rispetto alle rilevate criticità in ordine alla legittimità dell’assegnazione in concessione d’uso della Certosa di Trisulti a Collepardo, alla fondazione ‘Dignitatis Humanae Institute’, sia in fase di affidamento che in fase esecutiva”. E’ quanto si legge in un comunicato del Mibac. L’associazione Dignitatis Humanae, guidata da Benjamin Harnwell, per 19 anni si è aggiudicata la gestione del monastero. E nei mesi scorsi si

Fonte