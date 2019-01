Si lavora 14 ore al giorno, senza sosta, per mille euro al mese. La barista deve saper usare bene la macchina del caffè, e soprattutto “deve sentirsi responsabile e titolare”. Soprattutto, “considerate le ore può stare comodamente seduta quando non c’è nessuno”. Il giorno di riposo è la domenica, “così il sabato potete andare a ballare”. Recita così l’annuncio di lavoro pubblicato su Facebook dai titolari di un bar nel centro di Bari.

Si cerca una figura che “deve sentirsi responsabile e titolare”. E che praticamente per sei giorni alla settimana lavora 84 ore. Facendo due conti, si guadagna meno di tre euro all’ora. Qualche utente non ci sta, e nei commenti invita gli altri a scrivere all’ispettorato del lavoro per segnalare l’anomalia: “Il problema è che se ne approfittano del fatto che non c’è lavoro – scrive una donna – assurdo lo stipendio, spero almeno che facciano un regolare contratto”; “una vergogna scandalosa”, dice un altro, e ancora c’è chi pubblica una foto di Cenerentola.

Al telefono il proprietario conferma tutto, ma è più accomodante: “Non c’è una pausa, ma posso inserirla in base ai miei turni. Ho cambiato lavoro e devo stare fuori Bari, ma possiamo venirci incontro”. Sì, la barista deve stare da sola nel locale, che serve soprattutto “un centinaio di cornetti e caffè a prezzo bassissimo”, e quei mille euro sono netti, con assicurazione. “Se c’è bisogno – aggiunge il titolare – si possono avere anche due giorni di riposo, quando io sono impegnato si intrattiene lei”.

E per quel posto qualcuno si è già candidato, visto che il proprietario ammette che “nei prossimi giorni viene una persona in prova”. A ben guardare non è la prima volta che la stessa attività inserisce questo tipo di annunci. Nel solo mese di gennaio ne sono stati pubblicati diversi, e lo stipendio mensile è passato prima da 800 a 900 euro, ora si attesta a mille. Gli orari sono cambiati di conseguenza: prima dalle 4 alle 16, poi alle 17, ora fino alle 18.

Resta una costante: la barista “naturalmente si può sedere quando vuole, non deve essere comandata da nessuno, deve sentirsi titolare”, ma deve anche “occuparsi delle pulizie della macchina e del bar”. Nei primi annunci si parlava anche della necessità di saper usare “affettatrice, cassa e tutti i macchinari” e “occuparsi delle pulizie giornaliere”, ora queste richieste non ci sono più ma spunta il requisito “possibilmente donna” che il sabato, dopo un turno di 14 ore, può “andare a ballare” perché la domenica riposa. In alternativa i titolari del bar offrono due part time da 500 euro mensili, spalmati su due turni: dalle 4 alle 11 e dalle 11 alle 18. Sette ore di lavoro per sei giorni, 42 il totale per una settimana, e le divisioni danno sempre lo stesso risultato: la paga è di meno di tre euro all’ora. Accanto a questo continuo ripetersi di annunci, però, se ne scovano altri: la stessa attività è in vendita “a malincuore”, comprese macchina per il caffè, macinini, frigorifero e lavastoviglie.