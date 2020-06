Nelle visite che conduco presso l’ospedale veterinario in cui opero come esperta di comportamento animale, così come in quelle private a domicilio, mi capita spesso di incontrare cani che non riescono a interagire correttamente tra di loro. Molti di questi non hanno mai incontrato gli altri – se non tenuti a guinzaglio – e soffrono di conseguenza di stati ansiosi o fobici per mancanza di competenze. Il loro benessere è compromesso a causa delle lacune dovute a una vita povera di incontri. Molti di loro, non conoscendo le regole della comunicazione e le giuste strategie sociali, tendono a mettere in atto comportamenti aggressivi. Come risultato i proprietari si convincono definitivamente del fatto che non lasciare il cane libero sia la cosa più giusta.Solo nella migliori delle ipotesi vengo contattata da proprietari di un cucciolo appena adottato che, seppur alle prime armi, hanno intenzione di intraprendere un percorso educativo per potere condividere con lui una vita serena ed equilibrata.

In questi percorsi approfondisco con i proprietari quegli argomenti che riguardano il benessere del loro animale e li accompagno nella conoscenza reale del loro nuovo compagno di vita a quattro zampe. Questo permetterà loro di vivere una vita soddisfacente per entrambe le parti. Con il tempo, quando tratto questo argomento complesso, amo parlare sempre di più di benessere in termini più ampi e non solo di mero welfare.

Se da una parte è vero che il cane deve poter seguire una dieta equilibrata e sana, prevenire e curare eventuali malattie ed essere tutelato da fonti di stress, è anche necessario lavorare su un altro lato fondamentale del benessere, la cosiddetta “felicità di specie” o wellbeing.

Dalla mia esperienza sul campo ho potuto comprendere che, se si desidera aiutare i cani a sviluppare un carattere docile ed equilibrato – aspetto essenziale che permette ai proprietari di “portarli in giro” nelle nostre città capaci di integrarsi in modo adeguato con ciò che ci circonda – risulta indispensabile non sottovalutare un altro importante bisogno che questi animali hanno, ovvero il bisogno di libertà. Nel percorso educativo, per ottenere buoni risultati i cani devono potere correre liberi e interagire senza essere sempre tenuti al guinzaglio, un aspetto di fondamentale importanza per garantire il loro benessere. Questo porta, di conseguenza, a una vita condivisa in modo equilibrato con noi.

È fondamentale prendere atto perciò che se vogliamo parlare della loro salute dobbiamo prendere in considerazione non solo la salute fisica ma anche quella psico-emotiva.Tanti dei soggetti che incontro durante il mio lavoro, presentano patologie comportamentali frutto di un mancato riconoscimento di questo bisogno di base. Immaginate una vita sempre al guinzaglio? Nelle visite che conduco e nelle lezioni che tengo insisto spesso sul fatto che una vita di questo tipo non è degna di essere vissuta. Posso sembrare esagerata ma sono certa che i cani non siano venuti al mondo per vivere legati a una corda, e non importa quanto questa sia lunga.

Tanti dei comportamenti aggressivi dei quali spesso si sente parlare, sono l’esito di uno stato di altissima frustrazione motivazionale. I cani hanno emozioni e desideri e non possiamo, né dobbiamo, continuare a pensare che questo sia un problema che non ci riguarda. Come ho già sottolineato in precedenza, la nostra vita ci obbliga spesso a ritmi intensi che ci portano a stare fuori casa per molte ore, tempo durante il quale i cani ci aspettano desiderosi della passeggiata che presumono arriverà.

Se come risposta a quest’aspettativa i proprietari possono solo offrire una passeggiata al guinzaglio o, peggio ancora, un giro in “area cani” (piccola, recintata e super affollata), prima o poi inevitabilmente andranno incontro all’instaurarsi di processi ansiosi, talvolta irreversibili e trattabili attraverso lunghe terapie comportamentali nel tentativo di ribaltare situazioni a volte purtroppo divenute drammatiche.

Sono personalmente convinta che se davvero vogliamo convivere con soggetti che non vadano incontro a patologie comportamentali sempre più diffuse e che spesso si manifestano attraverso comportamenti pericolosi per l’incolumità pubblica, è necessario incentivare e promuovere progetti culturali che permettano a questi animali di sviluppare un profilo psicologico sano.

Con questo intendo progetti che prevedano l’apertura nelle nostre città di aree più grandi dedicate ai cani. Per loro infatti le distanze sono fondamentali per evitare i conflitti; poter avvicinarsi all’altro facendo una grande curva, o poter decidere di prendere spazio per diminuire le tensioni che possono nascere tra i cani è di vitale importanza per non andare incontro a un’aggressione.

Un’area senza alberi e recintata porterà facilmente a liti che finiranno, nei peggiori dei casi, con la morte dei cani più deboli o di piccola taglia. Questi eventi non sono solo traumatici per i cani ma anche per i proprietari che scoprono in questo modo quanto in realtà fosse stressante per il loro cani quel tipo di socializzazione forzata. E pensiamo che in alcuni centri urbani si fa fatica addirittura a trovare una piccola area verde dove portare i propri pet a fare i bisogni. In realtà a mio avviso basterebbe meno di quello che pensiamo per migliorare la situazione e scongiurare così inutili incidenti.

Alcune associazioni culturali hanno già presentato ai comuni di diverse città italiane progetti in cui si chiede l’apertura di alcuni parchi cittadini (solo in certi orari) per poter portare i cani in libertà. In questo caso, per poter frequentare quelle aree, la proposta prevede che i cani abbiano seguito, insieme ai loro proprietari, percorsi educativi e che abbiano una valutazione finale positiva.

Sono molto fiduciosa che progetti come questo, guidato da veterinari esperti in comportamento, istruttori ed educatori cinofili, possano essere approvati in futuro e fare da apripista a un cambiamento radicale della situazione attuale. In questo modo migliorerebbe la qualità di vita non solo dei cani ma anche delle persone e ci permetterebbe di vivere e percepire in modo diverso le nostre città, un’antroposfera sempre più complessa, oserei dire asfissiante per tutti.

Medico veterinario esperto in comportamento