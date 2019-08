Titolo: Cercasi Geometra/architetto/ingegnere edile x collab.in studio (AN)



Azienda: Luca Marozzi – studio tecnico geom. Luca Marozzi



Descrizione: Cercasi Geometra/architetto/ingegnere edile x collaborazione in studio a Castelbellino (AN) via Ancona. Richiesta…

Luogo: Castelbellino, Ancona