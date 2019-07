Titolo: Cercasi Architetto per progettazioni (NA)



Azienda: Savastano Raimondo



Descrizione: Cercasi architetto per progettazioni preliminari fino a quelle esecutive con ottime capacità di utilizzo dei software… professione architetto. Non verranno presi in considerazione CV di residenti al di fuori della provincia di Napoli….

Luogo: Torre del Greco, Napoli