C'erano una volta i giorni della merla

Le mezze stagioni non ci sono più, ma nemmeno i giorni della merla sono più quelli di una volta. La tradizione, almeno quest’anno, non verrà rispettata. Viene quindi smentita la credenza popolare che vuole il 29, 30 e 31 gennaio i giorni più freddi dell’anno. Nei prossimi giorni il tempo sarà bello e mite: niente pioggia, neve e freddo. Un vasto campo di alta pressione garantirà tempo stabile in tutto il nostro Paese almeno fino a mercoledì prossimo.

Ci attende dunque – spiegano gli esperti del sito 3bmeteo.com – un periodo stabile e piuttosto mite, specie in montagna, mentre un clima relativamente più freddo si avrà nelle aree soggette a nebbie o nubi basse. In questa categoria ricadono pianure, valli e i litorali del medio alto versante Adriatico.

Non sarà solo l'Italia; buona parte dell'Europa sarà sotto l'egemonia di un 'anomalo' campo di alte pressioni che non solo terrà lontano il freddo ma anche le precipitazioni tanto da prolungare il periodo poco piovoso su diverse regioni.

Quanto durerà? Secondo gli esperti, l'alta pressione dovrebbe rimanere fino a metà settimana. Poi la pressione inizierà a diminuire per l'approssimarsi dal Nord Europa di una perturbazione accompagnata da aria più fredda.