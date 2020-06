“Il governo e le istituzioni italiane sembra facciano di tutto per disincentivare l’utilizzo del ‘kit Covid’, che studi internazionale confermano essere attendibili, per sostenere solo i test sierologici, molto più cari e complessi”. Lo sottolinea Alessandro Giglio, Ceo di Giglio Group Spa, che interviene sui recenti casi di cronaca relativi ai test sierologici per il Covid. “Sembra che prevalgano interessi industriali e lobbistici più che gli interessi dei cittadini – continua Giglio – altrimenti non si spiegherebbe questo accanimento nei confronti di uno strumento semplice, affidabile ed economico di autodiagnosi come il ‘kit Covid’; il ministero della Salute non lo considera come strumento di autodiagnosi”.

Fonte