‘Cena romantica‘. E’ quanto scrive su Instagram la conduttrice di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso a corredo di alcuni video Stories in cui si vede la sua mano intrecciata a quella di un uomo misterioso. Come sfondo una tavola imbandita e le candele sulle note di ‘Io che non vivo’ (senza te) di Pino Donaggio ed emoticon con i cuoricini. Ad attirare l’attenzione è un anello molto prezioso che le infila all’anulare. Un fidanzamento? Sui social i fan sono scatenati per capire di chi si tratti, ma qualcuno ipotizza anche che possa trattarsi di uno scherzo, facendo notare che lo porta sulla mano destra.

Fonte