cellulare e l'insorgenza di alcune tipologie di tumore. Secondo i magistrati, "esiste una legge scientifica di copertura che supporta l'affermazione del nesso causale secondo i criteri probabilistici è più probabile che non'". Il Tribunale di Ivrea aveva condannato l'Inail a corrispondere una rendita vitalizia da malattia professionale un uomo di 57 anni, dipendente di una grande azienda, cui era stato diagnosticato il tumore dopo che per 15 anni aveva usato il cellulare per più di tre ore al giorno. Il giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea aveva riconosciuto che il tumore. E oggi la Corte d'Appello gli ha dato ragione. Da anni diversi studi si sono interrogati sull'effetto dei cellulari sulla nostra salute. Sono numerose le ricerche che hanno cercato di fare chiarezza, ma altrettante sono le conclusioni contraddittorie: per alcuni l'uso del cellulare espone il cervello a pericolose onde elettromagnetiche che sul lungo periodo aumentano il rischio di ammalarsi di cancro. A mettere un punto sulla questione, almeno per ora, l'utimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che risale allo scorso agosto e scagiona i telefonini. Secondo l'Iss,

l’uso del cellulare non risulta associato all’incidenza di neoplasie nelle aree più esposte durante le chiamate vocali. Ma gli esperti tengono a ricordare che sono comunque necessari altre indagini sui rischi legati all’utilizzo fin dall’infanzia.

L’indagine prende in esame le caratteristiche e i livelli di emissione delle sorgenti di radiofrequenze più rilevanti per la popolazione come antenne radiotelevisive, stazioni radio base, WiFi, telefoni cellulari. L’esposizione personale dipende dai livelli di campo nei luoghi in cui si svolge la vita quotidiana, dal tempo trascorso nei diversi ambienti e dalle emissioni dei dispositivi utilizzati a stretto contatto.

Il telefonino fa male alla salute? Da 20 anni la scienza si divide

L’utilizzo prolungato del cellulare, per oltre dieci anni, spiegano gli esperti, non fa incrementare il rischio di neoplasie maligne (glioma) o benigne (meningiomi, neuromi acustici, tumori dell’ipofisi o delle ghiandole salivari). Ma i dati attuali non consentono valutazioni accurate del rischio dei tumori intracranici a più lenta crescita e mancano dati sugli effetti a lungo termine dell’uso del cellulare iniziato durante l’infanzia.