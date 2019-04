Celine Dion si è fidanzata con quel belloccio di Pepe Munoz? La cantante ha smentito questi rumor in un’intervista rilasciata a EXTRA:

“Lui è gay. Molti non lo sanno, non c’è una storia. Lui è il mio migliore amico. Noi balliamo insieme, facciamo di tutto. Lui ha fatto moltissimo per me. Anche solo tenendomi la mano o abbracciandomi fa molto. Lui è meraviglioso. Le persone pensavano ci fosse una relazione, ma lui fa tanto, per la mia salute mentale, per la mia spiritualità, lui è importantissimo”.