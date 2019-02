LA RICERCA SUI BAMBINI

ALCUNE infezioni virali prese da bambini potrebbero scatenare la. In particolare, l’enterovirus, un virus intestinale che può colpire i bambini piccoli, potrebbe rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo della celiachia in chi è geneticamente predisposto. E’ questa la conclusione a cui è giunto uno studio pubblicato oggi sul

In questa nuova ricerca, tra il 2001 e il 2007, sono stati reclutati 220 bambini norvegesi portatori sia dei geni HLA DQ2 che HLA DQ8. Infatti, è stata dimostrata una forte associazione tra la celiachia e i geni HLA II. In particolare, quasi il 95% dei celiaci possiede l’antigene DQ2 e il 5% il DQ8. Solo una piccola percentuale di celiaci non possiede nessuno di questi alleli. I ricercatori hanno raccolto campioni di feci nei bambini tra i 3 e i 36 mesi per rilevare i virus. Inoltre, attraverso i campioni di sangue sono stati testati gli anticorpi contro la celiachia a 3, 6, 9 e 12 mesi, e poi ogni anno fino al 2016.



Dopo quasi 10 anni, a 25 bambini è stata diagnosticata la malattia celiaca. Poi ogni bambino è stato confrontato con due soggetti sani. Su 2135 campioni di feci, l’Enterovirus è stato trovato in 370 (17%) e in 73 bambini il test è risultato positivo. Ed era significativamente più frequente nei campioni raccolti prima dello sviluppo di anticorpi nei soggetti celiaci rispetto a quelli senza intolleranza: 84 su 429 (20%) nei celiaci e 129 su 855 (15%) nei soggetti senza intolleranza. Insomma, è emersa un’associazione significativa tra esposizione a enterovirus e rischio di sviluppare malattia celiaca. In particolare, i ricercatori hanno osservato che le infezioni da enterovirus diagnosticate dopo l’introduzione del glutine nella dieta del bambino erano associate alla malattia celiaca, mentre quelle precedenti o contemporanee all’introduzione del glutine non lo erano, suggerendo che l’infezione stessa è la causa scatenante della malattia. Questa correlazione non si è verificata, invece, con l’adenovirus.

LA PREVENZIONE

Trattandosi di uno studio osservazionale, non si possono trarre conclusioni definitive sulla relazione di causa-effetto e i ricercatori non possono escludere la possibilità che altri fattori non presi in considerazione possano aver influenzato i risultati. Ma gli autori sottolineano che questo è il primo studio ad esplorare il legame tra virus contratti durante l’infanzia e il successivo sviluppo di celiachia. Poiché quasi il 40% della popolazione è geneticamente predisposta alla celiachia, gli autori ritengono che identificare dei trigger ambientali possa essere importante. Infatti, se si arrivasse alla conclusione che alcuni virus specifici sono dei fattori scatenanti si potrebbero mettere in atto strategie preventive più efficaci: “Se verrà confermato che l’enterovirus è un fattore scatenante, la vaccinazione potrebbe ridurre il rischio di sviluppare la malattia celiaca”, concludono.