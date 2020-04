“Un invito alla riflessione verso quel mondo di comandanti e non che strizza l’occhio più agli interessi personali che alla comunità”. Adriano Celentano commenta così a Telepace la preghiera per la grazia della creatività che il Papa ha pronunciato lunedì scorso a Casa Santa Marta citando l’esempio degli artisti. Un richiamo che secondo Celentano è rivolto a tutti, non solo agli artisti . “Penso che Papa Francesco stavolta abbia voluto metterci in guardia – afferma in un testo pubblicato sul sito internet dell’emittente cattolica -. Il punto è che occorre recuperare la bellezza a fronte dell’infernale abbrutimento delle nostre città“.

