NYON – Non seguire l’esempio del Belgio. Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, fa capire di non aver gradito la decisione di dichiarare chiusa in anticipo la stagione di Jupiter League, assegnando il titolo al Bruges, attuale leader del campionato, con 29 su 30 partite della stagione regolare giocate e con gli spareggi del round finale e i play-off da disputare. Una decisione ufficiale arrivata ieri che però il massimo dirigente della Uefa respinge e anzi ammonisce tutte le federazioni a non seguire l’esempio belga.

“Così coppe a rischio per il Belgio”

“Penso che non sia questo il modo di procedere”, ha detto Ceferin ai microfoni della Zdf riferendosi al Belgio. “La solidarietà non è una via a senso unico, non puoi chiedere aiuto e poi decidere cosa ti va bene”, ha detto ancora il presidente della Uefa che, facendo anche riferimento alla lettera congiunta scritta assieme a Eca ed European in cui si invita a non cancellare i campionati, ha avvisato: “Le squadre del Belgio e le altre che pensano a una soluzione simile rischiano di non partecipare alle coppe europee nella prossima stagione”.

“Meglio calcio a porte chiuse in tv che niente”

La maggior parte dei campionati europei è sospesa almeno fino alla fine di aprile e sperano che possano completare la stagione, possibilmente a porte chiuse. Per questo motivo la Uefa ha rinviato il torneo Euro 2020 al prossimo anno. La Champions League e l’Europa League sono bloccate e Ceferin ha detto alla Zdf che potrebbero concludersi a porte chiuse e, dopo la fine della stagione regolare, il 30 giugno, ma non in autunno. “Il calcio non è assolutamente la stessa cosa senza tifosi, ma è sicuramente meglio giocare a calcio senza fan e riaverlo in televisione, piuttosto che niente”, ha dichiarato Ceferin. “Questo è ciò che la gente vuole, che restituiscano loro energia positiva a casa. Probabilmente sarà luglio o agosto. Non possiamo giocare a settembre o ottobre”, ha concluso il presidente della Uefa.







Fonte