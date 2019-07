Due settimana fa Cecilia Rodriguez ha lanciato una shade a Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

“Tutti nelle interviste dicono: ‘Che belli, o auguri e figli maschi’, nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una banana’. Precisi precisi, lo scriva! Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.

La vulcanologa però ha risposto in modo perfetto, senza gettare benzina sul fuoco.

“Che penso di quello che ha detto Cecilia? Che è vero raga, è la verità. Non è che sono un metro e..… non si può volere tutto dalla vita. Però sono simpatica”.

Ieri diverse delle mie b!tches però mi hanno segnalato che le due hanno smesso di seguirsi.



La cosa non è passata inosservata, in molti se ne sono accorti sui social, ma in realtà ieri notte Giuliona ha seguito nuovamente la sorella di Belen (che però non ha ricambiato il follow).Invece degli unfollow, speriamo che volino stracci. Siamo in piena estate, a corto di reality e abbiamo bisogno di trash.