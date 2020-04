Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono tutt’ora felicemente fidanzati e – intervistati via Instagram dal settimanale Chi – hanno tirato una frecciatina ad un’altra coppia nata (proprio come la loro) all’interno di un reality show.

Alla domanda se credono che l’amore nato all’interno di un reality televisivo possa durare, Cecilia ha risposto:

“Se conosci una persona in un reality hai paura poi di viverla fuori. Io volevo uscire prima per controllarlo. Conosco molte coppie nate all’interno del reality che nonostante le cose non vadano bene non si vogliono lasciare per i fan, perché pensano che poi non lavoreranno più, non li cercano”.