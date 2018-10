Ospite di Casa Signorini Cecilia Rodriguez ha rivelato che non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con Francesco Monte. La sorella di Belen ha anche parlato delle crisi di pianto del suo ex ed ha minimizzato tutto dicendo che è solo il contesto del reality a scatenare certe reazioni.

“Io nella casa? Me l’hanno chiesto, mi hanno chiamato, ma non mi sembra il caso di entrare. Io a lui ho già detto tutto quello che gli dovevo dire. Ok, ci siamo lasciati in un contesto sbagliatissimo, ma è andata così. Abbiamo parlato in privato e non è cambiato nulla. Penso ancora le cose che gli ho detto. La crisi di pianto che ha avuto al GF? Diciamo che secondo me è la situazione, sta dentro ad una casa dove ha tanti ricordi, dove io ho passato dei mesi con Ignazio e dove è finita la nostra relazione. – ha dichiarato Cecilia Rodriguez – Non è facile stare in una casa dove c’è la nostra foto, certo. Lui è più vulnerabile per quello. Io non penso che sia ancora preso da me, è passato un anno. Io ho fatto il Grande Fratello e sono dei meccanismi che ti scattano in quella casa, non sai cosa succede fuori. Tu hai 24 ore per pensare alla tua vita, al passato e io penso sia questo per lui. Quella è una situazione complicata.

Cosa provo a vederlo piangere? Non mi è indifferente, ma io ho la mia vita e porto rispetto per quello che è il mio fidanzato, Ignazio. Lui è una persona che ha fatto parte della mia vita, mi dispiace se piange. Io gli auguro di trovare una bella persona con cui condividere la sua vita come io faccio con Ignazio.”