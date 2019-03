In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Cecilia Rodriguez ha commentato il ritorno di fiamma tra sua sorella Belen e Stefano De Martino. L’ex gieffina si è detta pronta ad appoggiare la coppia, anche se non crede nella ‘minestra riscaldata‘.

“Per me il ritorno di fiamma non esiste. È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima. Però mai dire mai. Comunque se Belen è felice io lo sono per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate…Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l’uno dell’altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto io non posso far altro che appoggiarli”.