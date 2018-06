Guai per Cecilia Rodriguez, il suo permesso di soggiorno è scaduto da mesi.

Qualche giorno fa, durante una diretta web, Alfonso Signorini ha rivelato il particolare del permesso di soggiorno di Cecilia e sabato mattina due poliziotti hanno raggiunto la sorella di Belen in un hotel di Capri e l’hanno invitata a seguirli in commissariato.



Dopo dei controlli, i due agenti hanno confermato lo scoop lanciato da Signorini: il permesso di soggiorno dell’argentina era effettivamente scaduto.I poliziotti hanno fatto sapere alla Rodriguez che dovrà tornare il prima possibile a Milano per andare in Questura nell’ufficio competente a regolarizzare la sua situazione.Salvini appena ha letto la notizia…Fonte: Il Messaggero