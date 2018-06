La scorsa settimana Alfonso Signorini ha svelato che il permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez era scaduto. L’argentina si è vista arrivare la polizia in hotel, che l’ha invitata d andare in commissariato per degli accertamenti.

“La vacanze di Checu a Capri si è trasformata in un incubo. La sorella di Belen chiedeva spiegazioni, era sconvolta, accompagnata dall’organizzatore di “Vip Champion Capri”, si è diretta in commissariato, uscendo dal retro dell’hotel per evitare i curiosi. – si legge su Chi – Ignazio non potendola accompagnare in commissariato si è messo in contatto con lei telefonicamente, camminando agitato avanti e indietro nella zona piscina dell’hotel. In commissariato la Rodriguez è stata sottoposta a un ora e mezza di colloquio. Una volta scoperto che il permesso era davvero scaduto, il panico si è palesato sul suo volto.”

In effetti il permesso della sorella di Belen non è più valido da mesi e adesso stando a quanto riporta Chi, l’ex gieffina rischierebbe di essere espulsa dall’Italia.

“All’argentina sono state concesse 48 ore di tempo per organizzarsi e presentarsi agli uffici della polizia di Milano. Cecilia ha dovuto portare la documentazione che attestava un regolare contratto di lavoro, per chiedere la proroga del soggiorno in Italia. Gli addetti all’immigrazione si sono presi del tempo per valutare i documenti. Noi di Chi vi terremo aggiornati sul risultato, anche perché se la valutazione dovesse risultare negativa, a Cecilia verrebbe consegnato il foglio di via con il quale sarebbe costretta a lasciare l’Italia con il primo volo di sola andata per l’Argentina.”

La battuta di Signorini su Cecilia Rodriguez.