Qualche settimana fa Ignazio Moser mentre era al Vip Champion di Capri con Cecilia Rodriguez ha immortalato per errore un gioco per adulti nella loro camera d’hotel.

Nonostante le chiacchiere del web, i due hanno lasciato la storia sul profilo dell’ex gieffino.

Oggi sul nuovo numero di Chi la sorella di Belen ha commentato l’accaduto.

“Certo che so quello che è successo. E quindi che male c’è? Quante coppie usano i vibratori ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la ‘goduria’.”