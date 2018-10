Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti da Federica Panicucci a Mattino Cinque, hanno commentato l’esperienza di Francesco Monte al Grande Fratello Vip.

L’argentina ha confessato di non aver mai visto questa edizione, mentre Ignazio gli ha consigliato di “voltare pagina”.

“Non ho mai guardato il GF Vip. Non guardo tanto la TV, ma, dato che mi taggano su Instagram, qualche video l’ho visto. E’ passato un anno e mi accusano ancora delle stesse cose. Con Francesco è finita una storia in un contesto sbagliatissimo. Sono sistemata, serena, felice. Non mi sento di chiedere ancora scusa a nessuno. Sono una ragazza che porta rispetto, ho un fidanzato, non mi sembra il caso giudicare e opinare su questo argomento”.