Ieri Alfonso Signorini ha rivelato che tra Giulia Salemi e Jeremis Rodriguez ci sarebbe stato un flirt. Cecilia ha subito commentato stizzita lanciando una shade alla ragazza. Chechu ha detto che secondo lei la gieffina power potrebbe avere voglia di emergere, altrimenti ha un problema con la sua famiglia, visto che prima ha puntato Jeremias, poi Iannone e ora Francesco Monte.

“Allora lo possiamo dire, dopo che Giulia Salemi ha puntato Jeremias, un Francesco e si è messo in mezzo anche Andrea Iannone. Allora io dico che quesa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi… Non so se vuole fare la nuova Belen, ma insomma uno, due e tre. La madre è andata a dire che Iannone c’ha provato con lei e lei l’ha rifiutato. Insomma lei prima prova con uno, poi due, poi tre vicini alla famiglia. Diciamo che a un certo punto uno si fa un’idea.”

La sorella di Belen ha anche parlato delle crisi di Francesco Monte.

“La crisi di pianto che ha avuto al GF? Diciamo che secondo me è la situazione. Sta dentro ad una casa dove ha tanti ricordi, dove io ho passato dei mesi con Ignazio e dove è finita la nostra relazione. – ha dichiarato Cecilia Rodriguez – Non è facile stare in una casa dove c’è la nostra foto, certo. Lui è più vulnerabile per quello. Io non penso che sia ancora preso da me, è passato un anno. Io ho fatto il Grande Fratello e sono dei meccanismi che ti scattano in quella casa, non sai cosa succede fuori.

Cosa provo a vederlo piangere? Non mi è indifferente, ma io ho la mia vita e porto rispetto per quello che è il mio fidanzato, Ignazio. Lui è una persona che ha fatto parte della mia vita, mi dispiace se piange. Io gli auguro di trovare una bella persona con cui condividere la sua vita come io faccio con Ignazio.”