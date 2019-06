Cecilia Rodriguez intervistata dal settimanale Chi ha dato il meglio di sé e dopo aver dato della nana a Giulia De Lellis ha parlato anche di Temptation Island Vip, che tornerà a settembre con la seconda edizione in versione raddoppiata rispetto allo scorso anno (le puntate saranno 8, non più 4).

L’ex gieffina ha messo fin da subito le cose in chiaro, dichiarando di non aver nessuna intenzione di essere additata come “quella dei reality” e di non voler partecipare al programma di Maria De Filippi.

“Io sono incaz*ata nera perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Sono una ragazza solare, ho la simpatia dalla mia parte, fidatevi, bruttina non sono (sorride, ndr). Aspetto la mia opportunità perché so che arriverà. Ecco, chiamatelo sfogo, ma sono sincera come sempre.”

E su Temptation Island Vip:

“Facciamo subito chiarezza: io e Ignazio – non perché debba specificarlo – ma siamo una coppia vera ed il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere come il povero Fabrizio Corona. La mia è una risposta seria perché quel programma mette a dura prova i sentimenti e l’amore che, per chi non lo avesse capito, è un cosa seria.”

Cecilia è sicuramente più simpatica di Belen (almeno da quello che traspare fra interviste e reality show), ma purtroppo per lei di Rodriguez ce n’è già una in televisione e la piccola Chechu – reality a parte – è difficilmente collocabile.