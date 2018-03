Sull’ultimo numero di Nuovo Cecilia Rodriguez ha commentato la relazione tra il suo ex Francesco Monte e Paola Di Benedetto:

“Se lui è felice, lo sono anch’io. Non gli ho mai augurato qualcosa di male, anzi. E spero davvero che possa trovare una persona con la quale star bene e condividere la propria vita.

Se sono sicura della mia scelta? Se ho fatto una scelta è perché ero molto sicura di quello cui andavo incontro. Altrimenti avrei aspettato, sarei uscita dalla casa del Gf Vip e magari avrei gestito le cose in un’altra maniera. Visto che non sono riuscita a organizzare niente in modo diverso, è perché la volontà che avevo maturato è stata più forte della ragione. Quindi è inutile pensare a un ritorno di fiamma.

Della sua esperienza sull’isola posso dire che mi dispiace che non abbia potuto fare un’esperienza del genere perché credo che faccia bene: ci si ritrova soli e si ha il tempo per pensare. Fuori dal reality difficilmente è possibile farlo, siamo sempre troppo occupati in tante cose. Poi per il resto sono fatti suoi: io non voglio entrare nel merito perché davvero non mi interessa”.