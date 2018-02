Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser in occasione di San Valentino hanno posato per il settimanale Chi e – in merito alla domanda “Com’è il sesso fuori dalla casa senza telecamere né armadi?” – Cecilia ha cercato di buttarla sul sentimentale, mentre Moser è passato come il Christian Grey del Trentino.

Cecilia: “Nella casa c’era molta chimica fra di noi. Quando sono uscita ho visto che ci siamo baciati ovunque; ad un certo punto eravamo convinti che non ci riprendessero neanche più. Ma non abbiamo fatto le cose che pensate, quella del sesso nell’armadio è un’impressione sbagliata. Nella Casa non ero libera nemmeno di parlare, c’erano tante cose che volevo dire a Ignazio, tante volte rimanevo in silenzio perché non riuscivo a dirgli quello che avevo dentro. Ora ho la possibilità di spiegargli tante cose.”

E la controparte da Cinquanta Sfumature:

Ignazio: “Se prima non ci facevamo problemi, adesso che siamo fuori è anche peggio: viviamo l’intimità come tutte le coppie, anzi, come quelle più affiatate.”

Già mi immagino Moser così: