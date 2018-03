Cecilia Capriotti, intervistata dal settimanale Chi, ha lanciato una frecciatina velenosa a Marco Ferri, ultimo eliminato da L’Isola dei Famosi.

“Lui è più femmina di me. Ha una spiccata femminilità; lui e Jonathan si facevamo i grattini come le donne. Ora al mio fidanzato, se uno gli fa i grattini gli tira un pugno in faccia”.