Alessandro Cecchi Paone sembrerebbe avere un debole per Fabio Basile e dopo avergli rivelato il suo ruolo sotto le lenzuola, ieri è andato a vederlo mentre si faceva il bagno.

“Scusate che vado a vedere Fabio che fa il bagno” – ha detto nel bel mezzo di una conversazione con Jane Alexander e Francesco Monte, sposandosi davanti la vasca.

Il ricercatore si è messo in contemplazione seduto sulla poltrona e parlando del più e del meno (dalle fobie agli infortuni sul lavoro) fin quando Fabio non si è alzato per strizzarsi il costume:

“Guarda che meraviglia! Sembra un Bronzo di Riace fatto persona”.

Cecchi Paone è entrato in casa da sole 24 ore, ma ha già le idee chiarissime.

Il video potete vederlo premendo qua.