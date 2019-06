(Adnkronos/Cinematografo.it) – “Rifarei tutto quello che ho fatto, coerente con le mie idee, col non volere accettare prepotenze. Ho la forza di essere dalla parte della ragione, certo, col senno di poi… ma non sarebbe onesto intellettualmente”. Confessione di Vittorio Cecchi Gori, protagonista di ‘Cecchi Gori – di Vizi e di Virtù’, diretto da Simone Isola e Marco Spagnoli e prodotto da Giuseppe Lepore, di cui il 6 giugno sono terminate le riprese a Roma. La residenza del produttore quale vero e proprio set, il docufilm ripercorre la nascita e l’ascesa del più grande gruppo di produzione e distribuzione cinematografica italiano di ogni tempo, con oltre 300 titoli prodotti – ultimo ‘Silence’ di Martin Scorsese nel 2016 – e oltre 1.000 distribuiti in 50 anni. Una storia raccontata anche dai vincitori dell’Oscar Roberto Benigni e Giuseppe Tornatore, i campioni di incassi Leonardo Pieraccioni e Carlo Verdone, gli amici Lino Banfi e Marco Risi, nonché allenatori e campioni della Fiorentina, passione di famiglia, quali Giancarlo Antognoni, Claudio Ranieri e Roberto Mancini, attuale CT della Nazionale. Il documentario è dedicato al fotografo Pietro Coccia, e – dice Isola – “nasce dalla voglia di raccontare, colmando un vuoto, una storia unica in Italia: esiste un prima e un dopo la fine dell’attività del gruppo. Capace di far coesistere opere commerciali con ‘La leggenda del santo bevitore’ di Ermanno Olmi, Leone d’oro: l’ultima grande major italiana, che investiva di tasca propria”.

