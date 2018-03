Ceccherini: Quando c'ero io sull'Isola c'era ben altro

Massimo Ceccherini, foto da Instagram

La foto dice tutto. “Quando c’ero io sull’Isola ci stava ben altro” scrive Massimo Ceccherini postando uno scatto su Instagram con una siringa in mano. Il riferimento, chiaramente ironico, è relativo a quanto accaduto a Francesco Monte. Il concorrente è stato accusato da Eva Henger di aver portato marijuana in trasmissione. “Come? Non è vero?”, aveva detto l’ex pornostar, puntando il dito contro il ‘collega’. Da qui la scelta di Monte di ritirarsi dal programma televisivo, motivata dal fatto che “stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene”. Il comico toscano lasciò, invece, l’Isola dei Famosi l’anno scorso per sua scelta. Sembra che all’origine della richiesta di uscire dal reality in realtà ci fosse la stanchezza fisica, la mancanza della moglie e, soprattutto, le continue liti con i compagni d’avventura in particolare con il naufrago Raz Degan.