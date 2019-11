Si trova a 15mila anni luce da noi e ha una massa mostruosa, per essere un buco nero stellare: circa 70 volte quella del Sole – vale a dire, quattro o cinque volte quella che era ritenuta la massa limite per un buco nero di questo tipo. Si chiama LB-1, e alla sua scoperta – guidata da Jifeng Liu dell’Accademia Cinese delle Scienze e pubblicata oggi su Nature – ha preso parte anche Mario Lattanzi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ma quanto sono grandi i buchi neri prodotti dal collasso di stelle massicce? Gli astronomi, ricorda la fa, stimano che nella nostra galassia, la Via Lattea, ci siano circa 100 milioni di buchi neri, e che nella maggior parte dei casi si tratti di buchi neri piuttosto leggeri: non più di 15 volte la massa del Sole.

