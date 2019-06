Un lungo viaggio attraverso le diverse espressioni musicali di 11 Paesi, dal Giappone all’Iran passando per la Colombia. Un programma che si muove dalla musica classica al jazz, senza dimenticare la musica contemporanea, quella etnica e quella tradizionale. Il tutto con un solo filo conduttore: ‘stupire’ il pubblico che parteciperà ai concerti. E’ il Festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana, che quest’anno è intitolato appunto ‘Stupore’, in programma nella Capitale nella Sala Casella e nei Giardini della Filarmonica dal 26 giugno al 6 luglio. Il direttore artistico della Filarmonica Andrea Lucchesini spiega che quest’anno parteciperanno ai concerti alcuni Paesi “nuovi come l’Irlanda, la Bulgaria, gli Stati Uniti, la Colombia, paesi che da quest’anno sono entrati a fare parte degli ‘amici del Festival’. Abbiamo anche – aggiunge Lucchesini – molti paesi come Giappone, Iran, India e Corea che sono da noi da molti anni”. Paesi, questi ultimi, che “ogni volta portano espressioni diverse delle loro culture. Molte volte le varie esperienze si fondono e lasciano partire iniziative che verranno riprese l’anno dopo”.

