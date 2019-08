C’è stato un intoppo, succede. E’ quanto ha detto l’attore Teo Teocoli in un video, pubblicato sulla pagina del Giugrà in Contrada Pascarosa di Ostuni nel brindisino. “Mi ha fatto piacere che molta gente si sia interessata anche per le altre serate che, purtroppo, salteranno. Sono rimasto colpito da tanta solidarietà e benevolenza. Mi hanno detto ‘torna a trovarci’, ‘qui c’è sempre una camera per te'” aggiunge ridendo. “Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo, stavolta c’è stato e, comunque, succede”. “Grazie a tutti” ha concluso nel filmato, mandando un bacio ai fan.

