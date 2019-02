Visualizza questo post su Instagram

È stata una bellissima esperienza e come tale non priva di critiche ed elogi. La rifarei altre 1000 volte perché mi ha insegnato molto e perché ho conosciuto persone fantastiche, in primis Maria, che è spettacolare. Vorrei spendere due parole per tutti i commenti ricevuti: prima di tutto confermo che siamo stati due pessimi attori! È vero! Per il semplice fatto che NON siamo due attori e non abbiamo studiato recitazione🙄😅! Poi ci terrei a precisare che prima di mandare in onda una storia tutto lo staff di Mediaset si accerta per diversi mesi , in tutti i modi possibili e immaginabili , che si tratti veramente di una storia reale e in ogni caso Maria De Filippi non è così stupida da farsi abbindolare da due ragazzi in cerca di follower come molti di voi stanno insinuando…! Detto questo , al di là di ciò che dite , io sono felice di essere apparsa così "posata e rilassata" ( come molti mi hanno definita) perché in realtà dentro me ero tanto emozionata e non a mio agio davanti le telecamere ed il pubblico e ammetto che guardandomi mi sono sorpresa anche io! Per quanto riguarda i tanti followers che abbiamo è solamente per via di alcuni sponsor fatti a dei brand tempo fa , nulla a che vedere con il programma. Detto questo , pensate ciò che volete , la nostra storia E' VERA e niente di ciò che è stato detto è stato studiato o architettato prima , eravamo molto innamorati ed è stato tutto dettato dal cuore…poi le storie possono finire per tanti motivi . Ad ogni modo non stiamo più nemmeno insieme quindi abbiate la delicatezza di smetterla con questi commenti , perché siete fuori luogo. Il programma è vero e niente è inventato . Ps. Spendo i miei risparmi in viaggi ! Non in followers ….‼️ Buona giornata a tutti 😘