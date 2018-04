L’aveva lasciata, umiliata e tradita per ben quattro volte nel corso di un paio d’anni, ma alla fine si erano ritrovati tanto da andare a C’è Posta Per Te per cercare una riconciliazione anche con i suoceri.

Oggi, Francesco e Antonella, aspettano un figlio.

A confermare l’indiscrezione di Gossip & TV è stata proprio la coppia tramite i loro canali social.

Maria De Filippi unisce, Maria De Filippi fa procreare.