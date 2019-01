Durante la puntata di ieri di C’è Posta Per Te, Patrizia ha chiesto perdono alle figlie, Rossana, Salvatrice e Desirée. La donna è stata accusata dall’ex marito di averlo tradito, è stata costretta ad abbandonare la casa coniugale e le tre figlie non hanno voluto più parlarle.

Nonostante l’insistenza di Maria De Filippi e l’appello di Patrizia, le tre ragazze hanno chiuso la busta dicendo che a loro non interessa più nulla della madre.

Ma il peggio è arrivato ieri sera, quando appena dopo la messa in onda della loro storia, Rossana ha condiviso dei meme di cattivo gusto su Maria De Filippi e Patrizia.

Cara signorina…



La reazione dei social ai meme condivisi da Rossana.

NON CI CREDO.

(Una delle tre figlie sta condividendo su Facebook questo SCHIFO, deridendo la madre).

#CePostaPerTe pic.twitter.com/AAyHo3DWZF — Biagio To (@Biagio71To) 26 gennaio 2019

Nel frattempo la figlia Rossana su fb prende per il culo la De Filippi e la madre. Ah l’ignoranza. #CePostaPerTe pic.twitter.com/Zf15h2GDAp — Desiré (@ised1996) 26 gennaio 2019

No vabbè raga ho trovato il profilo di Rossana e su Facebook ha condiviso pochi minuti fa dei meme che riguardano la puntata e delle parole dette fra loro e la madre #cepostaperte — mamaktub🦋 (@mamaktub1) 26 gennaio 2019

Rossana fa la vissuta e poi condivide i meme con la madre che piange. Vergogna!!! #cepostaperte — Piero Zucca (@pierozucca87) 26 gennaio 2019

Rossana si è appena tolta da facebook#cepostaperte — Niall🍀 (@Flickerxv) 26 gennaio 2019

La sorella Rossana ha cancellato il profilo Facebook. Credo che le stiano dicendo quello che tutti pensiamo. #cepostaperte — Nicola Muscari (@NicolaMuscari) 27 gennaio 2019

La gran donna di Rossana ha appena rimosso tutto e chiuso al massimo il profilo… #CePostaPerTe — Threshold (@HeyThreshold) 26 gennaio 2019

ROSSANA DOVREBBE SOLO VERGOGNARSI A DERIDERE LA MADRE SU FB!#cepostaperte — RAGAZZO COMUNE 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) 26 gennaio 2019

Rossana pubblica cose vomitevoli e il cognato mette la reaction che ride. Ma che famiglia di disagiati. #cepostaperte — Miriam (@LaGrevia) 26 gennaio 2019