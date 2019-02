Calogero e Valentina ieri hanno conquistato C’è Posta Per Te (ed il fisico in costume di lui pure BitchyX), ma qualcosa nel racconto della loro storia non è piaciuto al popolo della rete, che li ha accusati di cercare solo business.

I due, secondo il racconto di Maria De Filippi, si sarebbero lasciati negli ultimi mesi a causa della troppa gelosia di lei, ma oggi ho ricevuto una segnalazione che smentirebbe la loro teoria.

“Io l’avevo già detto 2 giorni fa dopo aver visto l’anteprima che tutta Licata sapeva che nella storia tra Valentina e Calogero non era vero niente anzi addirittura credo stiano pensando alla convivenza. Nessun crisi ma solo tanta voglia di fare business e diventare una sorta di influencers! E GUARDA CASO proprio pochi giorni prima della messa in onda Valentina ha fatto sparire tutte le foto da Ottobre 2018 e Febbraio 2019 (strano questo “vuoto” per una che postava almeno una foto al giorno, non trovate?)! Però si è dimenticata di rimuovere le stories in evidenza ed i tag dove si vede che lei e Calogero stavano insieme pure a Natale con tutta la famiglia!”

Nel messaggio c’erano anche delle foto (alcune Instagram Stories di lei e foto pubblicate dal fratello di Calogero) che testimonierebbero che i due in questi ultimi mesi sono sempre stati insieme. Quale sarà la verità?

Accusata di questo, Valentina ha smentito su Instagram: