Nella puntata di ieri di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi ci ha fatto conoscere i fratelli Fragale: Antonio, Michele e Salvatore.

I tre, residenti a Cividale Mantovano (un comune in provincia di Mantova), sono stati chiamati nel programma di Kween Mary dal padre per cercare una riconciliazione.

Il padre, accompagnato dal fratello, ha provato a far pace con i figli ma se i gemelli Michele e Salvatore hanno accettato di aprire la busta, Antonio si è rifiutato di vederlo. “Non ho mai usato la parola ‘papà’ in 24 anni, non inizierò di certo ad usarla ora“, ha dichiarato lasciando lo studio.

Ecco alcuni video che riguardano i fratelli Fragale a C’è Posta Per Te (la puntata è stata registrata lo scorso luglio):

Ovviamente i bei faccini dei Fragale sono diventati virali su Twitter e molti mi hanno chiesto informazioni sui loro profili Instagram.

Antonio è @FragaleAntonio, Michele è @Miky_Fragale e Salvatore è @Sasa_Frag