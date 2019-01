La storia di Denise e Deborah è stata sicuramente la più interessante dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te. Grazie ai social delle due ragazze abbiamo scoperto che la famiglia di Denise alla fine ha partecipato al tanto discusso matrimonio.

Ieri – dopo aver pubblicato uno scatto con i genitori e il fratello di sua moglie -Deborah ha raccontato cosa è successo dopo la puntata di C’è Posta Per Te e di come la famiglia di Denise sia cambiata.

“Buonasera a tutti. Mi sento di precisare una cosa e ne approfitto visto che sarete in migliaia a leggere. So che questo messaggio arriverà. La famiglia di Denise sta passando come famiglia ‘omofoba’, soprattutto il fratello. Io mi sento di controbattere e spiegare delle cose. Loro non sono persone omofobe. Solo non accettavano questo ‘cambiamento di orientamento sessuale’ della figlia/sorella perché non se lo sarebbero mai aspettato e la botta è stata dura, ma non sono mai stati omofobi verso le altre persone gay. Ci tenevo a precisarlo perché è per sempre la famiglia di mia moglie e oggi ne prendo le difese, perché stanno rimediando in tutto già da mesi e noi siamo felici di questo. Finalmente siamo una grande famiglia.

E’ servito solo del tempo e anche grazie all’aiuto di una grande donna, Maria. La signora De Filippi e tutta la sua redazione hanno aiutato la famiglia di Denise ad apprendere molto più velocemente questa cosa e a far capire davanti al mondo intero che è una storia normalissima anche se ne fa parte la figlia/sorella e che è sempre la stessa persona Denise per loro. Mandiamo un saluto a tutti quanti e grazie ancora per la vostra continua presenza.”