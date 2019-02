Calogero e Valentina erano fidanzati da un anno quando lei l’ha lasciato convinta di un tradimento da parte di lui. A chiamare C’è Posta Per Te è stato Calogero per cercare di riconquistarla, avendo da sempre smentito qualsiasi altro coinvolgimento carnale con altre donne.

Nel racconto di Maria De Filippi, Valentina avrebbe più volte appellato Calogero come un “verme schifoso”, convinta del fatto che l’uomo prendesse contatti con altre ragazze. Una gelosia così acuta che ha spinto la ragazza ad impedire a lui di togliersi la maglietta al mare pur di non farlo guardare da altre donne.

Una storia (un po’ banale) che però non ha convinto il popolo del web che ha accusato i due di essere andati a C’è Posta Per Te per fare business, dato i profili Instagram abbastanza da influencers.

Questa storia mi puzza di BUSINESS! #cepostaperte pic.twitter.com/goURFjYMck — Veronica Giuffrida (@VeronikaGi) 23 febbraio 2019

Calogero e Valentina due pessimi attori di una storia inventata. Non erano assolutamente in crisi ma volevamo business e followers. Ritardati carissimi, qui su Twitter ci becchiamo subito. #cepostaperte — IL PROF 104 (@SentenzaEr) 23 febbraio 2019

I cuori di questi due ragazzi, non urlano nè Calogero, nè Valentina. I loro cuori urlano: BUSINESS. #CePostaPerTe — TrashBoy (@Cristian_Flocco) 23 febbraio 2019

La storia di Valentina e Calogero ci dimostrano che ormai il business ha contaminato anche #cepostaperte — Sunrise (@ElianaCotena) 23 febbraio 2019

“Scusa se non mi va che il mio fidanzato esca con uomini sposati che vanno con le escort!” – “Scusa se ho questi amici!” 😅 #CePostaPerTe pic.twitter.com/L4MldaAtU6 — Witty TV (@WittyTV) 23 febbraio 2019

Quando “casualmente” controlli il telefono del tuo fidanzato… 😜 #CePostaPerTe pic.twitter.com/MgUEzqnDQE — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 23 febbraio 2019