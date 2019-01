Ieri a C’è Posta Per Te, Angela ha mandato un invito al suo ex Roberto e ai fratelli.

La donna ha scambiato per mesi messaggi con un parente del marito di sua sorella (l’uomo le aveva anche regalato un secondo telefono per non farsi scoprire dal fidanzato).

Roberto ha sgamato il cellulare segreto di Angela e l’ha cacciata di casa.

La ragazza ha negato categoricamente di aver avuto rapporti fisici con il cognato di sua sorella ed ha aggiunto che le conversazioni avete con l’uomo le servivano per sfogarsi in un momento complicato della sua vita.

Purtroppo il destinatario della busta non ha creduto a questa versione. Nemmeno Kween Mary è riuscita ad ammorbidire Roberto, che nella puntata di C’è Posta andata in onda ieri sera ha deciso di chiudere la busta.

Le parole di Angela purtroppo non sono bastate, Roberto ha deciso di chiudere la busta. #CePostaPerTe pic.twitter.com/0fi2LC81bM — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 26 gennaio 2019

Qualcosa però in questi mesi è cambiato e dai profili social dei due ragazzi si vede che Roberto e Angela sono tornati insieme.

“Mi ha deluso”.

Roberto non vuole assolutamente perdonare Angela e chiude la busta. #CePostaPerTe pic.twitter.com/zQgsZpTTxZ — Mediaset Play (@MediasetPlay) 26 gennaio 2019

I veri burattini Mariani avranno capito che la storia di Angela l’ho voluta solo per infamare Roberto. #cepostaperte — Maria De Filippy (@defilippi_m) 26 gennaio 2019

Angela ha solo un obiettivo, chiedere un’altra possibilità a Roberto. #CePostaPerTe pic.twitter.com/h17WXDgCqo — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 26 gennaio 2019