Il presidente della Cei, che oggi è stato ricevuto in udienza dal Papa, esprime gratitudine nei confronti del governo per il dialogo “continuo e proficuo” di queste settimane che consentirà di riprendere appena possibile anche le messe con i fedeli e ribadisce la necessità di “non abbassare mai la guardia sulla salute” nell‘emergenza coronavirus. “Esprimo la soddisfazione mia, dei vescovi e, più in generale, della comunità ecclesiale per essere arrivati a condividere le linee di un accordo, che consentirà – nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica – di riprendere la celebrazione delle Messe con il popolo”, dice il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Gualtiero Bassetti, commentando la definizione di un Protocollo di massima, relativo alla graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche.

