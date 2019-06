Sembrerebbe esserci del gelo fra lo staff di Maria De Filippi e Barbara d’Urso perché, come diceva Agatha Christie: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova» e con oggi gli indizi sono arrivati già a quota tre.

Il primo indizio risale a Uomini e Donne, quando Tina Cipollari e Maria De Filippi hanno per ben due puntate “dimenticato” dal palinsesto tutti i programmi di Barbara d’Urso, da Pomeriggio Cinque al Grande Fratello. L’opinionista sghignazzando ricordò infatti ai telespettatori che dopo Uomini e Donne ci sarebbe stato Il Segreto e dopo ancora Gerry Scotti, saltando a piè pari sia l’appuntamento con il daytime del Grande Fratello, sia Pomeriggio Cinque. Sketch replicato anche il giorno successivo. Quando la De Filippi le chiese cosa ci fosse il lunedì sera, la Cipollari rispose che non lo sapeva perché andava in palestra. Ovviamente il lunedì sera andava in onda il GF Vip.

Il secondo indizio, seppur circostanziale, risale al serale di Amici, quando Maria De Filippi invitò tutte le conduttrici di Mediaset come guest star. Tutte, tranne una: Barbara d’Urso. Risposero all’appello Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e addirittura Michelle Hunziker.

Il terzo indizio sono le varie frecciatine che Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi, ha lanciato a Barbara d’Urso in queste ultime settimane. La prima risale alla puntata finale del Grande Fratello, con un ‘mi piace’ messo su Instagram ad un post di Dandolo in cui provocatoriamente ha ricordato come la puntata conclusiva del GF16 sia stata la meno vista di sempre; mentre il secondo è di questa mattina quando ha commentato così i dati di ascolto di Temptation Island:

“Usciti i dati. Grazie, non mi dilungo sui numeri, cose, etc perchè lo trovo volgare e spiacevole. 3 milioni e mezo! Grazie, grazie!”

Non ci vuole un genio a capire che il riferimento è proprio alla d’Urso, che fra curve e picchi è la regina dei ringraziamenti.

Se lo staff di Maria De Filippi sembrerebbe mal digerire Barbara d’Urso, dall’altra parte la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha sempre elogiato Maria De Filippi, prima auspicandola come ospite a Live Non è la d’Urso “mi piacerebbe intervistarla ma non verrà mai, io sono una formichina”, poi facendo grandi complimenti alla sua opinionista Tina Cipollari al Grande Fratello “è una grande donna, la amo, fantastica!”.