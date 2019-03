Il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano dovrebbe “prendere atto delle difficoltà” connesse all’offerta dell’Arabia Saudita, in via diretta o tramite imprese controllate, di entrare nel board, mettendo sul piatto 15 mln di euro, e “non intraprendere quella strada”. Lo dice all’Adnkronos il presidente della commissione Diritti Umani del Parlamento Europeo Antonio Panzeri, del gruppo dei Socialisti e Democratici. Il prossimo 18 marzo, ricorda Panzeri, “c’è il consiglio di amministrazione”. E, “se ho compreso bene”, lo stesso sindaco di Milano Giuseppe Sala, che presiede il cda, “ha detto che se non c’è un consiglio compatto è difficile procedere in quella direzione”. Un accordo con i sauditi, sottolinea l’eurodeputato, “comporta una serie di problemi, legati ai diritti umani”. E il tema “non è l’internazionalizzazione: la Scala deve poter contare su una platea mondiale; tuttavia nella scelta dei partner ci sono dei criteri che, a mio modo di vedere, devono essere seguiti. E quello dei diritti umani è uno dei criteri principali, secondo me. Mi auguro” quindi “che il 18 marzo il cda prenda atto delle difficoltà e non intraprenda quella strada”.

Fonte