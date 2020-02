Si chiude oggi la manifestazione equestre Cavalli a Roma nella sua prima edizione, firmata da Veronafiere, che ha riscosso la soddisfazione di pubblico ed espositori, accogliendo visitatori del territorio con una proposta trasversale, dedicata a famiglie ed appassionati. La manifestazione ha dato il via alla stagione equestre nella regione con un concorso dal montepremi di 50mila euro valevole per la qualificazione alle fasi finali di Verona del 122×122 Gran Premio Fieracavalli e per i minimum requirements per la categoria Sei Barriere dello CSIO di Piazza di Siena. L’ultima giornata di competizioni si è conclusa con il Gran Premio Volkswagen a due manches in cui si è aggiudicato la vittoria il binomio formato da Eugenio Grimaldi in sella a Scara Mouche.

