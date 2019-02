Il pubblico ha premiato le scelte degli organizzatori dell’edizione 2019 di Cavalli a Roma, l’evento della Capitale dedicato al mondo del cavallo. In crescita il flusso dei visitatori arrivati da tutta Italia e non solo, per ammirare questi splendidi animali, ma soprattutto per conoscerli meglio. La nuova formula, sperimentata per la prima volta alla Fiera di Roma, è stata voluta da Ad Maiora Ir, la società per la seconda volta alla guida della rassegna equestre capitolina. Protagonisti dell’evento, non le gare, non i cavalieri, ma i cavalli, le loro esigenze e i loro ritmi di vita. A riassumere la filosofia proposta quest’anno il padiglione numero 5 intitolato Slow Life.

